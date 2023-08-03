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    Производитель кофе Jacobs уберет с российского рынка свои зарубежные бренды

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    Нидерландский концерн JDE Peet’s, который производит кофе и чай Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick и Senseo, прекратит продажу западных брендов в России до конца 2023 года. При этом компания приняла решение не покидать российский рынок, опасаясь, что активы будут национализированы, пишет 3 августа Reuters.

    На рынке останутся лишь местные марки кофе и чая. Убытки от ребрендинга для России в первом полугодии 2023 года JDE оценила в 185 млн евро.

    Генеральный директор группы Фабьен Саймон в разговоре с инвесторами заявил, что компания остается на российском рынке, поскольку есть риск национализации активов или передачи их третьим лицам, как это произошло с компаниями «Данон Россия» и «Балтика», уточняет РБК.

    Завод JDE в Ленинградской области выпускает свыше 35 тысяч тонн продукции ежегодно: кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

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