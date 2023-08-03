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    Два десятка наград времен ВОВ пропали из квартиры на севере Петербурга. Две из них принадлежат умершему генералу

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    Петербурженка заявила о краже наград времен ВОВ из квартиры в Выборгском районе. И даже назвала имя вора.

    45-летняя женщина обратилась в полицию 1 августа около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 августа. По предварительной информации, она сообщила, что в период с 29 июля по 1 августа в квартире на проспекте Художников, которую она сдает, проживал 42-летний мужчина. После его отъезда награды и пропали. Всего — 21 штука, в том числе два ордена Красной Звезды, которые принадлежали умершему генералу.

    По горячим следам был задержан подозреваемый. В момент встречи с полицией он оказался сильно нетрезв, что было отражено в протоколе об административном правонарушении. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

    Пострадавшая женщина также имеет проблемы с законом — у неё, по предварительной информации, многочисленные долги по коммунальным платежам.

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