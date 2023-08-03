Два десятка наград времен ВОВ пропали из квартиры на севере Петербурга. Две из них принадлежат умершему генералу

Петербурженка заявила о краже наград времен ВОВ из квартиры в Выборгском районе. И даже назвала имя вора.
45-летняя женщина обратилась в полицию 1 августа около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 августа. По предварительной информации, она сообщила, что в период с
По горячим следам был задержан подозреваемый. В момент встречи с полицией он оказался сильно нетрезв, что было отражено в протоколе об административном правонарушении. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».
Пострадавшая женщина также имеет проблемы с законом — у неё, по предварительной информации, многочисленные долги по коммунальным платежам.