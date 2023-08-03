Два десятка наград времен ВОВ пропали из квартиры на севере Петербурга. Две из них принадлежат умершему генералу

Петербурженка заявила о краже наград времен ВОВ из квартиры в Выборгском районе. И даже назвала имя вора.



45-летняя женщина обратилась в полицию 1 августа около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 августа. По предварительной информации, она сообщила, что в период с 29 июля по 1 августа в квартире на проспекте Художников, которую она сдает, проживал 42-летний мужчина. После его отъезда награды и пропали. Всего — 21 штука , в том числе два ордена Красной Звезды, которые принадлежали умершему генералу.

