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    «Как можно не давануть, если эта старушка 200 хорошо идёт?» На видео — занос в идеальных условиях

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    3 комментария

    Как происходит занос на сухой и пустой дороге, в идеальных погодных условиях, демонстрирует видеозапись в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП случилось 2 августа в 8:20 возле Тосно, рассказывает автор видео Паша. «124-й «Мерс» ушёл в закат. Парень молодой, жив, пару царапин. Говорит, как можно удержаться и не давануть, если эта старушка 200 хорошо идёт!?» — комментирует автор.

    На записи хорошо видно, как водитель обгоняет машину с регистратором по встречной полосе, невзирая на сплошную линию. Дорога поворачивает, и в этом месте водитель, не справившись с управлением, снова уходит на встречку, а затем и в кювет. До попутного автомобиля несколько метров — к счастью, его не задело. Театральным занавесом падает дерево.

    Последствия ДТП показывает Алексей. «Совершил три ошибки: обгон, где нельзя; не сбавил скорость; вошёл в поворот на скорости на заднем приводе», — резюмирует в комментариях Станислав.

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