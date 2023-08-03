«Как можно не давануть, если эта старушка 200 хорошо идёт?» На видео — занос в идеальных условиях

Как происходит занос на сухой и пустой дороге, в идеальных погодных условиях, демонстрирует видеозапись в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



ДТП случилось 2 августа в 8:20 возле Тосно, рассказывает автор видео Паша. «124-й «Мерс» ушёл в закат. Парень молодой, жив, пару царапин. Говорит, как можно удержаться и не давануть, если эта старушка 200 хорошо идёт!?» — комментирует автор.

