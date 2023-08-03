    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-в

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.84eur101.93

    «Повторение прошлого года, даже хуже». Главный синоптик Петербурга рассказал, что в лесах почти нет грибов

    548
    4 комментария

    Результатами тихой охоты поделился в соцсетях главный синоптик Петербурга Александр Колесов. После похода в лес ему удалось набрать всего лишь лукошко лисичек.

    Как написал в своем телеграм-канале Александр Колесов 2 августа, в Ломоносовском районе Ленинградской области обилия грибов не наблюдается.

    «Корзинка лисичек и всё… Прямо повторение прошлого года, хотя даже хуже, в августе 2022 года приносили по два ведра лисичек», — отметил он, добавив, что «погода тут точно ни причём, грибы живут своей жизнью».

    ПоделитьсяПоделиться

    И ещё — для грибников новость не самая ободряющая, но остальных порадует. Синоптик обещает Петербургу жаркий август с 30-градусными отметками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр КолесовГрибы
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close