«Повторение прошлого года, даже хуже». Главный синоптик Петербурга рассказал, что в лесах почти нет грибов

Результатами тихой охоты поделился в соцсетях главный синоптик Петербурга Александр Колесов. После похода в лес ему удалось набрать всего лишь лукошко лисичек.



Как написал в своем телеграм-канале Александр Колесов 2 августа, в Ломоносовском районе Ленинградской области обилия грибов не наблюдается.

«Корзинка лисичек и всё… Прямо повторение прошлого года, хотя даже хуже, в августе 2022 года приносили по два ведра лисичек», — отметил он, добавив, что «погода тут точно ни причём, грибы живут своей жизнью».