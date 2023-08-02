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    Тройное ДТП тормозит Обводный канал в сторону моста Александра Невского

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    Вечером 2 августа необычно плотное движение мешает водителям на набережной Обводного канала в сторону моста Александра Невского. VK-сообщество «ДТП и ЧП» публикует фото, которые объясняют, почему всё так.

    Как можно судить по этим кадрам, в аварии участвовали как минимум 3 автомобиля, в том числе фура. В результате перекрыто три полосы движения в сторону моста Александра Невского. Пробка сейчас начинается практически от Американских мостов.

    Один из разбитых автомобилей полностью перекрыл тротуар. Также сбит знак «Пешеходный переход» вместе с опорой. На месте работает скорая помощь. О количестве и состоянии пострадавших пока информации нет.

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