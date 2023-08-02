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    Дешевеют овощи и авиаперелеты. Годовая инфляция в России в конце июля составила 4,4%

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    Инфляция в России за период с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13% после 0,23%, следует из данных Росстата, опубликованных 2 августа.

    Фрукты и овощи за неделю подешевели на 0,5%. А всё потому, что снизились цены на наиболее «волатильные» продукты: лук репчатый (-3,6%), морковь (-2,7%), картофель (-2%), огурцы (-1,6%), капусту (-1,2%), помидоры (-1%), свеклу (-0,8%). Подорожали только яблоки и бананы — на 1,1%.

    В то же время примерно столько же прибавил черный чай — цены на него выросли на 1%. Также на 0,7% стали дороже свинина и сахар-песок, на 0,5% — куриное мясо.

    В категории непродовольственных товаров без существенных изменений, разве что телевизоры за неделю подорожали на 1,1%. Среди услуг продолжает снижаться стоимость полета в экономклассе самолета — на 2,6%. При этом плата за государственное и муниципальное жилье выросла на 1,2%, проживание в хостеле — на 1,4%.

    По данным Минэкономразвития, за указанную неделю годовая инфляция составила 4,4%.

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