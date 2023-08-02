Дешевеют овощи и авиаперелеты. Годовая инфляция в России в конце июля составила 4,4%

Инфляция в России за период с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13% после 0,23%, следует из данных Росстата, опубликованных 2 августа.



Фрукты и овощи за неделю подешевели на 0,5%. А всё потому, что снизились цены на наиболее «волатильные» продукты: лук репчатый (-3,6%), морковь (-2,7%), картофель (-2%), огурцы (-1,6%), капусту (-1,2%), помидоры (-1%), свеклу (-0,8%). Подорожали только яблоки и бананы — на 1,1%.

В то же время примерно столько же прибавил черный чай — цены на него выросли на 1%. Также на 0,7% стали дороже свинина и сахар-песок, на 0,5% — куриное мясо.