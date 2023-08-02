В Петербурге судили экс-травматолога, который собрал коллекцию боеприпасов времен войны и мастерил оружие

Приморский райсуд Петербурга разбирался в деле бывшего ортопеда-травматолога, которого обвиняли во множестве эпизодов хранения боеприпасов и изготовления оружия. За это ему пришлось расплатиться.



Части оружия и боеприпасы фигурант нашел там, где шли бои во время Великой Отечественной войны, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. В его арсенале было 33 ствола от огнестрельного оружия, 28 затворов, две рамки, 23 ствольные коробки и почти 600 боеприпасов к нарезному оружию. Все это мужчина увез домой, в квартиру дома на улице Савушкина, где все почистил и собрал огнестрельное оружие.