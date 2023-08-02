В Петербурге судили экс-травматолога, который собрал коллекцию боеприпасов времен войны и мастерил оружие

Приморский райсуд Петербурга разбирался в деле бывшего ортопеда-травматолога, которого обвиняли во множестве эпизодов хранения боеприпасов и изготовления оружия. За это ему пришлось расплатиться.
Части оружия и боеприпасы фигурант нашел там, где шли бои во время Великой Отечественной войны, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. В его арсенале было 33 ствола от огнестрельного оружия, 28 затворов, две рамки, 23 ствольные коробки и почти 600 боеприпасов к нарезному оружию. Все это мужчина увез домой, в квартиру дома на улице Савушкина, где все почистил и собрал огнестрельное оружие.
При поступлении дела в суд фигуранту вменяли 17 эпизодов незаконного изготовления оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ), но в обвинении был указан только день окончания этого занятия — в феврале прошлого года, когда у него прошел обыск. При этом неясно, когда именно было совершено противозаконное. По словам фигуранта, он мастерил оружие до 2012 года, когда он стал ортопедом-травматологом и отцом. По этой статье суд преследование прекратил, потому что счел срок давности истекшим.
Фигурант вину признал и пояснил, что раньше увлекался военной тематикой, ездил на места сражений, увозил домой старые предметы и реставрировал их. Должность травматолога из-за уголовного преследования ему пришлось оставить.
Преследование по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение частей оружия и боеприпасов) суд прекратил, назначив «коллекционеру» штраф в 50 тысяч рублей.