В Анапе арестовали предполагаемого педофила-бродягу, напавшего на двух девочек в детском лагере

Анапский городской суд арестовал мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух девочек. Под стражей он проведет почти два месяца.



Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 с. 135 УК РФ, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера против лица младше 14 лет и развратных действиях против 13-летней.



Следствие полагает, что ночью 29 июля мужчина пробрался на территорию детского лагеря, где и напал на девочек. Суд отметил, что фигурант бродяжничает и может скрыться.

