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    В Анапе арестовали предполагаемого педофила-бродягу, напавшего на двух девочек в детском лагере

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    Анапский городской суд арестовал мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух девочек. Под стражей он проведет почти два месяца.

    Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 с. 135 УК РФ, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера против лица младше 14 лет и развратных действиях против 13-летней.

    Следствие полагает, что ночью 29 июля мужчина пробрался на территорию детского лагеря, где и напал на девочек. Суд отметил, что фигурант бродяжничает и может скрыться.

    По предварительным данным, фигурант — 49-летний приезжий из Воронежской области, который якобы смог попасть в комнату отдыха в лагере.

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    Гость02 Авг 2023 в 18:27
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