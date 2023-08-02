Массовое ДТП заткнуло четырехкилометровой пробкой выезд из города по Пулковскому шоссе

Несколько легковых и фура практически остановили Пулковское шоссе на выезд из Петербурга вечером 2 августа. Не обошлось и без каршеринга.



На Пулковском шоссе, между КАД и дорогой к аэропорту, столкнулись три легковых автомобиля, включая один каршеринговый, и большегруз, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». О пострадавших не сообщается. На фото с места ДТП серьезных повреждений у машин не видно, зато заметно, что места для проезда другим водителям осталось крайне мало.