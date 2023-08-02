    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    754мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.78eur100.7

    Массовое ДТП заткнуло четырехкилометровой пробкой выезд из города по Пулковскому шоссе

    1487
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Несколько легковых и фура практически остановили Пулковское шоссе на выезд из Петербурга вечером 2 августа. Не обошлось и без каршеринга.

    На Пулковском шоссе, между КАД и дорогой к аэропорту, столкнулись три легковых автомобиля, включая один каршеринговый, и большегруз, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». О пострадавших не сообщается. На фото с места ДТП серьезных повреждений у машин не видно, зато заметно, что места для проезда другим водителям осталось крайне мало.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на шоссе уже превышает 4 километра длиной, начинаясь перед развязкой с Дунайским проспектом. Стоят также съезды с КАД и Внуковская улица.

    Фото: «Мегаполис»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close