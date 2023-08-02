В России полно одинаковых памятников — тех же Лениных по несколько штук. Но туристов всегда интересует что-то необычное, то, что надолго останется в памяти и с чем не стыдно сфотографироваться. Правда, иногда непонятно, что символизирует та или иная скульптура. Мы нашли самые интересные памятники, установленные в российских городах. Сможете понять, чему или кому они посвящены?
Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?
Если не получится, хотя бы будете знать, куда ехать за интересными снимками
В России полно одинаковых памятников — тех же Лениных по несколько штук. Но туристов всегда интересует что-то необычное, то, что надолго останется в памяти и с чем не стыдно сфотографироваться. Правда, иногда непонятно, что символизирует та или иная скульптура. Мы нашли самые интересные памятники, установленные в российских городах. Сможете понять, чему или кому они посвящены?