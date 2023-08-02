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    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Если не получится, хотя бы будете знать, куда ехать за интересными снимками

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    Товарищу Ленину в этом тесте ловить нечего
    Товарищу Ленину в этом тесте ловить нечегоКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    В России полно одинаковых памятников — тех же Лениных по несколько штук. Но туристов всегда интересует что-то необычное, то, что надолго останется в памяти и с чем не стыдно сфотографироваться. Правда, иногда непонятно, что символизирует та или иная скульптура. Мы нашли самые интересные памятники, установленные в российских городах. Сможете понять, чему или кому они посвящены?

    Вот такое животное оберегает Иркутск. А кто это вообще?

    Вот такое животное оберегает Иркутск. А кто это вообще?

    Глядя на этот памятник в Перми, можно подумать, что всё очень просто... А вот и нет! В честь кого он установлен?

    Глядя на этот памятник в Перми, можно подумать, что всё очень просто... А вот и нет! В честь кого он установлен?

    Кто собирается улететь из Нижнего Новгорода на этом большом воздушном шаре?

    Кто собирается улететь из Нижнего Новгорода на этом большом воздушном шаре?

    «О, сколько ты народа спас...» — гласит надпись на памятнике «Тюленю-спасителю» в Архангельске. А от чего тюлень спас людей?

    «О, сколько ты народа спас...» — гласит надпись на памятнике «Тюленю-спасителю» в Архангельске. А от чего тюлень спас людей?

    На центральной улице Омска — Ленина — возле одного из ресторанов стоит вот такой мужчина. Кто это такой?

    На центральной улице Омска — Ленина — возле одного из ресторанов стоит вот такой мужчина. Кто это такой?

    Кому установлена эта трогательная скульптура в Уфе?

    Кому установлена эта трогательная скульптура в Уфе?

    Люди буквально тянутся к звездам... Кому посвящен этот памятник в Ростове-на-Дону?

    Люди буквально тянутся к звездам... Кому посвящен этот памятник в Ростове-на-Дону?

    Вот такой памятник можно найти в Омске. Как думаете, чему он посвящен?

    Вот такой памятник можно найти в Омске. Как думаете, чему он посвящен?

    Этот человек в плаще — герой рассказа одного известного писателя. Что это за писатель?
    Возможно, подсказкой для вас станет то, что памятник находится в Таганроге.

    Этот человек в плаще — герой рассказа одного известного писателя. Что это за писатель? <br />Возможно, подсказкой для вас станет то, что памятник находится в Таганроге.

    Понять, чем занимается мужчина, на первый взгляд сложно. Кому посвящен этот памятник в Ростове?

    Понять, чем занимается мужчина, на первый взгляд сложно. Кому посвящен этот памятник в Ростове?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Бывает и так! Главное, что памятники интересные, а что они обозначают, для вас не так важно.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Вы знакомы с парой-тройкой этих памятников, но остальные для вас — загадка.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Неплохо! Можно устроить тур по городам и посмотреть на памятники, которые вы не отгадали.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Некоторые памятники поставили вас в тупик, но в целом вы справились очень достойно.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто ж его посадит, он же памятник! Мы нашли 10 необычных скульптур России — угадаете, кому они посвящены?

    Идеально! Похоже, вы знаете историю вообще любого памятника в России.

    Поделитесь результатом

    Товарищу Ленину в этом тесте ловить нечего
    Товарищу Ленину в этом тесте ловить нечегоКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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