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    Легендарный вратарь Буффон завершил карьеру

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    2 комментария

    Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом он сообщил 2 августа в своих соцсетях.

    «Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», — написал чемпион мира.

    Последним его клубом стала итальянская «Парма», в которой он начал свою взрослую карьеру в 1995 году. Настоящей легендой Буффон стал в «Ювентусе», где в общей сложности провел 20 лет, с перерывом на ПСЖ в 2018–2019 годах.

    В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году. Всего он сыграл на пяти мундиалях (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

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