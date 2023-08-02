Легендарный вратарь Буффон завершил карьеру

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом он сообщил 2 августа в своих соцсетях.



«Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», — написал чемпион мира.



Последним его клубом стала итальянская «Парма», в которой он начал свою взрослую карьеру в 1995 году. Настоящей легендой Буффон стал в «Ювентусе», где в общей сложности провел 20 лет, с перерывом на ПСЖ в 2018–2019 годах.



В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году. Всего он сыграл на пяти мундиалях (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

