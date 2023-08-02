Вантовый мост через Петровский фарватер внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев

Всемирный клуб петербуржцев вручил почетный диплом и золотой «Знак соответствия» вантовому мосту через Петровский фарватер, отметив сооружение за развитие архитектурно-художественных традиций города. Награду от президента клуба, генерального директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, приняла генеральный директор «Магистрали Северной столицы» (МСС) Елена Лукьянова. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МСС.

Мост внесли в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев, в которой фиксируются достижения градостроительства последних лет, соответствующие духу и традициям города.