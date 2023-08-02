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    Вантовый мост через Петровский фарватер внесен в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев

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    Всемирный клуб петербуржцев вручил почетный диплом и золотой «Знак соответствия» вантовому мосту через Петровский фарватер, отметив сооружение за развитие архитектурно-художественных традиций города. Награду от президента клуба, генерального директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, приняла генеральный директор «Магистрали Северной столицы» (МСС) Елена Лукьянова. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МСС.

    Мост внесли в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев, в которой фиксируются достижения градостроительства последних лет, соответствующие духу и традициям города.

    Клуб отметил, что вантовый мост через Петровский фарватер стал ключевым объектом вновь сложившегося ансамбля западной части Петербурга, примирив вертикаль Лахта Центра и горизонталь стадиона на Крестовском острове.

    Дипломы «Знака соответствия» также вручили генеральному директору АО «Институт "Стройпроект"» Михаилу Цареву и техническому директору АО «Институт "Гипростроймост"» Игорю Колюшеву.

    Всемирный клуб петербуржцев оценивает как достижения в области сохранения и развития петербургских традиций градостроительства, архитектуры и благоустройства, так и предостерегает от вероятных ошибок и общественного порицания грубых градостроительных нарушений и архитектурных неудач, допущенных в исторической городской среде Петербурга.

    Под руководством президента Всемирного клуба, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, проводятся заседания круглого стола по эстетике городской среды по вопросам сохранения и развития городской среды.

    Объекты последних лет, не соответствующие духу и традициям Петербурга, в которых допущены грубые нарушения, ошибки и неудачи в области градостроительной, архитектурно-художественной и благоустроительной деятельности, заносятся в «Черную книгу», достижения — в «Белую книгу», а предостережения о возможных утратах и необоснованных решениях — в «Красную книгу».

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    Комментарии 2

    Гость02 Авг 2023 в 18:41
    Да, красивый мост
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