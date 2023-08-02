В Приморском районе достроили Арцеуловскую аллею и Верхне-Каменскую улицу

В Приморском районе завершилось строительство Арцеуловской аллеи и Верхне-Каменской улицы, а также внутриквартального проезда между домами 67, к. 1, и 69 на проспекте Авиаконструкторов. Как сообщают в холдинге Setl Group, общая протяженность новых дорог составила 660 метров.



Новый двухполосный участок Верхне-Каменской улицы проходит от дома 9, к. 1, до проспекта Авиаконструкторов, сама улица протяженностью более километра начинается от перекрестка с Плесецкой улицей. На дороге установлены необходимые знаки, остановки, нанесена разметка и сделано благоустройство тротуаров.

