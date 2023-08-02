В Приморском районе достроили Арцеуловскую аллею и Верхне-Каменскую улицу

В Приморском районе завершилось строительство Арцеуловской аллеи и Верхне-Каменской улицы, а также внутриквартального проезда между домами 67, к. 1, и 69 на проспекте Авиаконструкторов. Как сообщают в холдинге Setl Group, общая протяженность новых дорог составила 660 метров.
Новый двухполосный участок Верхне-Каменской улицы проходит от дома 9, к. 1, до проспекта Авиаконструкторов, сама улица протяженностью более километра начинается от перекрестка с Плесецкой улицей. На дороге установлены необходимые знаки, остановки, нанесена разметка и сделано благоустройство тротуаров.
Последний участок Арцеуловской аллеи протянулся на 360 метров, а общая длина улицы, проложенной по обеим сторонам от Комендантского проспекта, составляет более 1,3 км.
Что касается квартального проезда длиной 100 метров, то он позволит выезжать из дворов последних очередей проекта «Чистое небо» на проспект Авиаконструкторов.
Все три дороги собираются открыть для движения автомобилей одновременно с заселением последних жилых очередей.
Также в Setl Group сообщили о проектировании продолжения проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи. Работы выполняет Фонд капитального строительства и реконструкции, открыть этот участок планируют осенью.