Семак избежал дополнительной дисквалификации, но матч с «Динамо» пропустит

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять к главному тренеру футбольного клуба «Зенит» Сергею Семаку дополнительное наказание. Об этом 2 августа пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.



Он подчеркнул, что главный судья встречи «Ростов» — «Зенит» (1:1) Евгений Кукуляк удалил Семака за выход на футбольное поле. Петербургский клуб обратился в РФС с просьбой отменить красную карточку, однако КДК отказал. В то же время комитет не стал вводить данные санкции.

