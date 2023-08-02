Семак избежал дополнительной дисквалификации, но матч с «Динамо» пропустит

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять к главному тренеру футбольного клуба «Зенит» Сергею Семаку дополнительное наказание. Об этом 2 августа пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Он подчеркнул, что главный судья встречи «Ростов» — «Зенит» (1:1) Евгений Кукуляк удалил Семака за выход на футбольное поле. Петербургский клуб обратился в РФС с просьбой отменить красную карточку, однако КДК отказал. В то же время комитет не стал вводить данные санкции.
Такое решение судьи поддержала и экспертно-судейская комиссия. Там объяснили, что в случае если официальное лицо команды выходит на поле после окончания матча и ведет себя агрессивно, рефери обязан показать ему красную карточку. Это и произошло с Семаком. Он вышел на поле и стал слишком эмоционально высказывать судье претензии по поводу спорных моментов матча.
Из-за удаления Семак пропустит матч 3-го тура чемпионата России — 2023/24 против «Динамо», который пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 19:00.