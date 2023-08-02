МЧС предупреждает о сильных ливнях и грозе в Петербурге до конца дня

Жителей Петербурга предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в виде проливных дождей и грозы 2 августа, о чем информирует главное управление МЧС России по городу.
Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа в ближайшие 1–3 часа, а также до конца дня ожидаются ливни и грозы в Северной столице. Управление МЧС призывает всех жителей быть бдительными и принять меры предосторожности, чтобы избежать возможных негативных последствий погоды.
Отметим, что в нескольких районах поливает уже давно. Судя по «Яндексу», дождь идет во всем городе.
К непогоде полным ходом готовится и Водоканал, который информирует, что с 18:00 2 августа и до 6 утра 4 августа в Петербурге ожидаются дожди, в том числе ливневые. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Водоканал разместил 73 бригады с специализированной техникой во всех районах города. Бригады будут оперативно устранять засоры в дождевых колодцах и откачивать воду в местах ее скопления.
Особое внимание уделяется территориям, расположенным рядом с объектами социального значения, остановками общественного транспорта, станциями метро и крупными перекрестками.
На предприятии рекомендуют водителям избегать низких участков дорог под мостами и путепроводами во время сильного дождя и не пытаться преодолевать участки со скоплением воды. Собственников подвальных помещений просят проверить запорные и дренажные устройства.
Если вы увидите большое скоплением дождевой воды, сообщайте по номеру 004 и 305–09–09.