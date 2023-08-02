МЧС предупреждает о сильных ливнях и грозе в Петербурге до конца дня

Жителей Петербурга предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в виде проливных дождей и грозы 2 августа, о чем информирует главное управление МЧС России по городу.



Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа в ближайшие 1–3 часа, а также до конца дня ожидаются ливни и грозы в Северной столице. Управление МЧС призывает всех жителей быть бдительными и принять меры предосторожности, чтобы избежать возможных негативных последствий погоды.



Отметим, что в нескольких районах поливает уже давно. Судя по «Яндексу», дождь идет во всем городе.