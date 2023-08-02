Не переходите по ссылкам: количество фишинговых атак в первом полугодии выросло на 40%

Рост фишинговых атак на пользователей интернета продолжается: в первом полугодии 2023 года оно выросло на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали в МТС RED — дочерней компании МТС по кибербезопасности. Северо-Западный федеральный округ занял третье место в стране по числу пользователей, получавших такие рассылки 1–2 раза в месяц и чаще, а также по запросу данных о банковских картах.

В целом по стране около трети (35%) пользователей получают фишинговые рассылки два и больше раз в месяц, 21,4% пользователей — раз в месяц. Повезло только четверти респондентов — они вообще не получали фишинговых писем в течение первого полугодия.