Не переходите по ссылкам: количество фишинговых атак в первом полугодии выросло на 40%

Рост фишинговых атак на пользователей интернета продолжается: в первом полугодии 2023 года оно выросло на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали в МТС RED — дочерней компании МТС по кибербезопасности. Северо-Западный федеральный округ занял третье место в стране по числу пользователей, получавших такие рассылки 1–2 раза в месяц и чаще, а также по запросу данных о банковских картах.
В целом по стране около трети (35%) пользователей получают фишинговые рассылки два и больше раз в месяц, 21,4% пользователей — раз в месяц. Повезло только четверти респондентов — они вообще не получали фишинговых писем в течение первого полугодия.
Лидируют по активности интернет-мошенников Приволжский и Центральный федеральные округа, на третьем месте — СЗФО. Последний вошел в тройку не только по числу мошеннических запросов данных о банковских картах (18% от всех подобных случаев по стране), но и по количеству писем от якобы госорганов (19,1% от рассылки «госорганов» во всех регионах) и от имени якобы нефтегазовых компаний (16,2% от таких рассылок по стране).
Чаще всего получателям фишинговых рассылок предлагают вложить средства в акции или проекты с «высокой доходностью» — таких случаев 48%, а в 28% писем — предложение купить товар с большой скидкой. 12% пользователей получили предупреждения о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении закона.
«При этом уровень киберграмотности граждан остается невысоким, — комментирует руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин. — Недостаточно внимательные пользователи в случае получения фишинговой рассылки рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные, а также утратить доступ к личным аккаунтам в различных сервисах»,
Опрос МТС RED проводился в июле 2023 года. В нем приняли участие люди во всех федеральных округах страны, из них 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов — люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% — от 40 до 50 лет, 21,9% — от 18 до 30 лет.