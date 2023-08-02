ФАС выдала предупреждение Пулково из-за несправедливых условий оплаты для операторов

Главный оператор аэропорта Пулково, компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за различных условий оплаты для операторов на одни и те же услуги. Об этом 2 августа сообщается в telegram-канале ФАС.
По данным службы, компания «злоупотребляет доминирующим положением» в отношении работающих на территории аэропорта хозяйствующих субъектов-операторов, которые обеспечивают в Пулково техобслуживание самолетов, обрабатывают грузы и почту.
«Каждой из компаний ООО «ВВСС» установило различную плату за одинаковые услуги при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта», — заявили в ФАС.
Согласно предупреждению, компания должна разработать и представить в ФАС в течение трех месяцев единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги и типовой договор, в котором будут прописаны все существенные условия. Важно, чтобы в состав платы операторам не включались расходы, которые уже учтены в других тарифах и сборах.
В случае невыполнения этих требований ФАС имеет право возбудить антимонопольное дело против компании, уточнили там.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Пулково. Там пообещали позже прокомментировать ситуацию.