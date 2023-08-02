ФАС выдала предупреждение Пулково из-за несправедливых условий оплаты для операторов

Главный оператор аэропорта Пулково, компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за различных условий оплаты для операторов на одни и те же услуги. Об этом 2 августа сообщается в telegram-канале ФАС.



По данным службы, компания «злоупотребляет доминирующим положением» в отношении работающих на территории аэропорта хозяйствующих субъектов-операторов, которые обеспечивают в Пулково техобслуживание самолетов, обрабатывают грузы и почту.

«Каждой из компаний ООО «ВВСС» установило различную плату за одинаковые услуги при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта», — заявили в ФАС.

