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    ФАС выдала предупреждение Пулково из-за несправедливых условий оплаты для операторов

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    3 комментария

    Главный оператор аэропорта Пулково, компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за различных условий оплаты для операторов на одни и те же услуги. Об этом 2 августа сообщается в telegram-канале ФАС.

    По данным службы, компания «злоупотребляет доминирующим положением» в отношении работающих на территории аэропорта хозяйствующих субъектов-операторов, которые обеспечивают в Пулково техобслуживание самолетов, обрабатывают грузы и почту.

    «Каждой из компаний ООО «ВВСС» установило различную плату за одинаковые услуги при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта», — заявили в ФАС.

    Согласно предупреждению, компания должна разработать и представить в ФАС в течение трех месяцев единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги и типовой договор, в котором будут прописаны все существенные условия. Важно, чтобы в состав платы операторам не включались расходы, которые уже учтены в других тарифах и сборах.

    В случае невыполнения этих требований ФАС имеет право возбудить антимонопольное дело против компании, уточнили там.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Пулково. Там пообещали позже прокомментировать ситуацию.

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    Комментарии 3

    Гость02 Авг 2023 в 15:43
    твоя моя непонимай
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