«Это ее сильно ранило»: Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер спустя 7 месяцев

В окружении звездной пары говорят о расставании актера Тимоти Шаламе с американской моделью Кайли Дженнер, пишет 2 августа Yahoo. Пресса впервые заметила их сближение семь месяцев назад.



«Друзья шепчутся, что Кайли бросили», — рассказал собеседник издания из окружения младшей сестры Ким Кардашьян. По его словам, Кайли ведет себя как ни в чем не бывало, но на самом деле это расставание ее сильно ранило, поскольку он был первым, кого она познакомила со своей семьей после расставания с Трэвисом Скоттом.

Предполагается, что отношения зашли в тупик из-за того, что знаменитости постоянно в разъездах. Не исключается и версия, что Тимоти мог использовать Кайли в качестве пиара ремейка «Вилли Вонки», в котором он сыграет главную роль.