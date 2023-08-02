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    «Это ее сильно ранило»: Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер спустя 7 месяцев

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    11 комментариев

    В окружении звездной пары говорят о расставании актера Тимоти Шаламе с американской моделью Кайли Дженнер, пишет 2 августа Yahoo. Пресса впервые заметила их сближение семь месяцев назад.

    «Друзья шепчутся, что Кайли бросили», — рассказал собеседник издания из окружения младшей сестры Ким Кардашьян. По его словам, Кайли ведет себя как ни в чем не бывало, но на самом деле это расставание ее сильно ранило, поскольку он был первым, кого она познакомила со своей семьей после расставания с Трэвисом Скоттом.

    Предполагается, что отношения зашли в тупик из-за того, что знаменитости постоянно в разъездах. Не исключается и версия, что Тимоти мог использовать Кайли в качестве пиара ремейка «Вилли Вонки», в котором он сыграет главную роль.

    Роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, предположительно, начался около полугода назад, когда папарацци засняли машину Дженнер возле особняка Шаламе. Позже парочку видели на свидании в Лос-Анджелесе и на совместном барбекю.

    Кайли Дженнер прославилась благодаря телешоу «Семейство Кардашьян» канала E! Впоследствии она занялась выпуском косметики под брендом Kylie, совсем позабыв о том, что под этим брендом многие годы работает австралийская поп-звезда Кайли Миноуг. В итоге суд встал на сторону Миноуг, пишет Blue Print.

    Всемирную известность Тимоти Шаламе принесла роль Элио в экранизации романа Андре Асимана «Назови меня своим именем». С тех пор он снимался в «Дюне», «Маленьких женщинах» и «Французском вестнике».

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    Комментарии 11

    Гость02 Авг 2023 в 15:51
    ???
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