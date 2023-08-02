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    «Зенит» опроверг интерес к Азмуну

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    Информация об интересе футбольного клуба «Зенит» к нападающему «Байера» Сердару Азмуну не соответствует действительности, передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления петербургской команды Александра Медведева.

    «Информация про возвращение Азмуна в «Зенит» — слух и фейк», — заявил Медведев.

    Ранее журналист Фабрицио Романо написал в соцсетях, что «Зенит» обратился к леверкузенскому «Байеру» с предложением о трансфере Азмуна, который перешел в немецкий клуб как раз из петербургской команды.

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