«Зенит» опроверг интерес к Азмуну

Информация об интересе футбольного клуба «Зенит» к нападающему «Байера» Сердару Азмуну не соответствует действительности, передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления петербургской команды Александра Медведева.
«Информация про возвращение Азмуна в «Зенит» — слух и фейк», — заявил Медведев.
Ранее журналист Фабрицио Романо написал в соцсетях, что «Зенит» обратился к леверкузенскому «Байеру» с предложением о трансфере Азмуна, который перешел в немецкий клуб как раз из петербургской команды.