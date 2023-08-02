    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    754мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur100.7

    Турчак: в Думу внесли законопроект, который даст работодателям участников СВО статус соцпредпринимателей

    476
    3 комментария

    В России работодателей, которые будут брать на работу участников СВО, хотят приравнять к социальным предпринимателям. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    По словам парламентария, такие работодатели получат различные государственные льготы: гранты, аренду недвижимости на выгодных условиях, информационную поддержку.

    Законопроект призван облегчить трудоустройство россиян, демобилизовавшихся после частичной мобилизации, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

    К социальным предпринимателям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и т.д.). И которые тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close