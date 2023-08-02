Турчак: в Думу внесли законопроект, который даст работодателям участников СВО статус соцпредпринимателей

В России работодателей, которые будут брать на работу участников СВО, хотят приравнять к социальным предпринимателям. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



По словам парламентария, такие работодатели получат различные государственные льготы: гранты, аренду недвижимости на выгодных условиях, информационную поддержку.



Законопроект призван облегчить трудоустройство россиян, демобилизовавшихся после частичной мобилизации, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.