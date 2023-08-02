Петербуржцы выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. В соревнованиях участвовали три страны

Петербургские спортсмены выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. Соревнования прошли в городе Приозерске (Ленинградская область), и в них приняли участие сборные России, Республики Беларусь и Германии.

В российскую команду входили 25 атлетов, в том числе и шесть мастеров спорта РФ из Петербурга. В итоге сразу четверо из них стали чемпионами Европы.



Наибольшего успеха добилась Дарья Богданова (центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района, тренер Владимир Осьмирко): она стала чемпионкой континента и в личных, и в парных соревнованиях по городкам европейским.

