Петербуржцы выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. В соревнованиях участвовали три страны

Петербургские спортсмены выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. Соревнования прошли в городе Приозерске (Ленинградская область), и в них приняли участие сборные России, Республики Беларусь и Германии.
В российскую команду входили 25 атлетов, в том числе и шесть мастеров спорта РФ из Петербурга. В итоге сразу четверо из них стали чемпионами Европы.
Наибольшего успеха добилась Дарья Богданова (центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района, тренер Владимир Осьмирко): она стала чемпионкой континента и в личных, и в парных соревнованиях по городкам европейским.
Всего же петербуржцы завоевали семь золотых, одну серебряную и шесть бронзовых наград.