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    Петербуржцы выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. В соревнованиях участвовали три страны

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    Петербургские спортсмены выиграли 14 медалей чемпионата Европы по городошному спорту. Соревнования прошли в городе Приозерске (Ленинградская область), и в них приняли участие сборные России, Республики Беларусь и Германии.

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    В российскую команду входили 25 атлетов, в том числе и шесть мастеров спорта РФ из Петербурга. В итоге сразу четверо из них стали чемпионами Европы.

    Наибольшего успеха добилась Дарья Богданова (центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района, тренер Владимир Осьмирко): она стала чемпионкой континента и в личных, и в парных соревнованиях по городкам европейским.

    Всего же петербуржцы завоевали семь золотых, одну серебряную и шесть бронзовых наград.

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