В Петербурге скончался архитектор Евгений Рапопорт, автор проекта реконструкции Сенной площади

В возрасте 89 лет ушел из жизни петербургский архитектор Евгений Рапопорт. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа. По предварительным данным, Евгений Менделевич скончался в своей квартире накануне вечером.



Евгений Рапопорт родился в Днепрострое, окончил в 1960 году архитектурный факультет института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Был членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 1993 году ему было присвоено звание Заслуженного архитектора РСФСР, входил в состав правления Петербургского Союза архитекторов и Союза архитекторов России. Профессор кафедры архитектуры Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

