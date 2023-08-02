В Подмосковье отчим метнул нож в мальчика. Так он требовал тишины

По подозрению в покушении на убийство малолетнего задержан житель Московской области. По версии следствия, утомлённый детским гамом, он пошёл на крайние меры.
О задержании 34-летнего подозреваемого сообщает областной следственный комитет. По информации прокуратуры, накануне днём мужчина расслаблялся алкоголем в квартире в городе Королёве. Идиллию нарушали резвящиеся дети, в их сторону полетел кухонный нож.
Прокуратура Московской области
Он угодил в грудь 7-летнему сыну сожительницы.
«Мать ребенка вызвала скорую помощь, и мальчик был госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется», — добавили в СК.
Нож изъят, для подозреваемого в суде намерены просить заключения под стражу.