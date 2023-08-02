В Подмосковье отчим метнул нож в мальчика. Так он требовал тишины

По подозрению в покушении на убийство малолетнего задержан житель Московской области. По версии следствия, утомлённый детским гамом, он пошёл на крайние меры.



О задержании 34-летнего подозреваемого сообщает областной следственный комитет. По информации прокуратуры, накануне днём мужчина расслаблялся алкоголем в квартире в городе Королёве. Идиллию нарушали резвящиеся дети, в их сторону полетел кухонный нож.

