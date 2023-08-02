    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    754мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur100.7

    В Подмосковье отчим метнул нож в мальчика. Так он требовал тишины

    1314
    6 комментариев

    По подозрению в покушении на убийство малолетнего задержан житель Московской области. По версии следствия, утомлённый детским гамом, он пошёл на крайние меры.

    О задержании 34-летнего подозреваемого сообщает областной следственный комитет. По информации прокуратуры, накануне днём мужчина расслаблялся алкоголем в квартире в городе Королёве. Идиллию нарушали резвящиеся дети, в их сторону полетел кухонный нож.

    Прокуратура Московской области

    Он угодил в грудь 7-летнему сыну сожительницы.

    «Мать ребенка вызвала скорую помощь, и мальчик был госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется», — добавили в СК.

    Фото: Прокуратура Московской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Нож изъят, для подозреваемого в суде намерены просить заключения под стражу.

    Фото: Прокуратура Московской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close