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    Били головой о колени. Ведомства начали проверки в камчатском лагере после видео с издевательствами

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    В детском лагере «Металлист» на Камчатке прокуратура, Следственный комитет и Минобразования проводят проверки. Поводом стало опубликованное в соцсетях видео с издевательствами над мальчиком.

    «Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка по факту причинения побоев и издевательств в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря "Металлист"», — говорится в сообщении СУ СК 2 августа.

    «Кам 24» и «КП» описывают ролик. В комнате несколько подростков. Один из них связан, лежит на кровати с поджатыми ногами, кричит. Его хватают за волосы и бьют головой о его собственные колени. Стоящий рядом парень говорит: «Мама не поможет». В комментарии к видеозаписи в соцсетях — якобы слова матери. Она рассказывает, что приятель её сына успел отправить ей видео до того, как взрослые забрали у него телефон и удалили запись.

    «Сегодня мне позвонил ребенок, плачет в трубку и говорит, что его вожатые и физрук связали и били по голове, а сына друг успел это снять на телефон и отправить мне видео», — цитирует РИА Новости комментарий.

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