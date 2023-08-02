Две сестры разделились, кто быстрее доберется до квартиры в Петербурге. Не повезло той, что ехала в лифте

Четырехлетняя девочка стала жертвой педофила, пока поднималась в лифте домой в Приморском районе Петербурга.
В полицию об инциденте сообщил отец пострадавшей накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа. Он, по предварительной информации, рассказал, что две его дочери возвращались домой, в квартиру на улице Белоостровской, около восьми вечера. Старшая, 8-летняя, решила подняться пешком, а младшая,
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого по наркотическим статьям
В отношении задержанного составлен протокол об «употреблении наркотических средств» по статье КоАП.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.