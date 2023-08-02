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    Две сестры разделились, кто быстрее доберется до квартиры в Петербурге. Не повезло той, что ехала в лифте

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    Четырехлетняя девочка стала жертвой педофила, пока поднималась в лифте домой в Приморском районе Петербурга.

    В полицию об инциденте сообщил отец пострадавшей накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа. Он, по предварительной информации, рассказал, что две его дочери возвращались домой, в квартиру на улице Белоостровской, около восьми вечера. Старшая, 8-летняя, решила подняться пешком, а младшая, 4-летняя, — на лифте. Вслед за ней в кабинку вошел мужчина, который решил продемонстрировать ребенку гениталии.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого по наркотическим статьям 36-летнего мужчину 2 августа около часа ночи у дома на улице Оптиков. Он, по предварительной информации, переехал в Петербург из Ижевска несколько лет назад, оставив неоплаченными долги в размере порядка 100 тысяч рублей.

    В отношении задержанного составлен протокол об «употреблении наркотических средств» по статье КоАП.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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