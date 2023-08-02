Бежит по земле, заглатывает червяка, уворачивается от ястреба. В ЦПКиО появились кукушата

В петербургском ЦПКиО появились кукушки. Это новость, потому что в черте города кукушек почти не бывает, встретить их в парках удаётся очень редко. Сейчас же внимательные любители природы могут своими глазами увидеть птицу, которую мы привыкли только слышать.



«Невозможно подобраться к взрослым кукушкам. Есть схемы, которые позволяют подозвать их в период токования, но это сложно. А сейчас появились слетки, и можно их сфотографировать», — рассказал «Фонтанке» бёрдвотчер Антон Кубышкин. Его фотографии 2 августа публикует сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».



Сначала Антону удалось сфотографировать на Елагином острове юную птичку на ветвях деревьев, а через день — даже бегающей по земле, да ещё и с червяком. «Обратил внимание на две кучки листиков вдалеке на газоне. Думаю про себя: листики или нет? Вглядываюсь, вглядываюсь. Листики не шевелятся. Думаю: да, точно листики! Наверное, кленовая веточка засохшая так упала. И бац, дальний листик не выдержал и повернул голову!» — рассказывает фотограф.

