Петербуржцы на Казбеке наткнулись на раненого иностранца. МЧС отправило вертолёт

На горе Казбек в Северной Осетии пострадал иностранец. Его случайно обнаружила группа туристов из Петербурга, совершавшая восхождение на гору. Об этом 2 августа сообщает МЧС.
МЧС России
Турист получил травму на высоте около 3500 метров, информация о нём поступила в ведомство вчера. На помощь к нему отправилась пешая группа спасателей МЧС, а также вылетел вертолёт Ми-8.
«В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — отмечается в сообщении.