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    Петербуржцы на Казбеке наткнулись на раненого иностранца. МЧС отправило вертолёт

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    На горе Казбек в Северной Осетии пострадал иностранец. Его случайно обнаружила группа туристов из Петербурга, совершавшая восхождение на гору. Об этом 2 августа сообщает МЧС.

    МЧС России

    Турист получил травму на высоте около 3500 метров, информация о нём поступила в ведомство вчера. На помощь к нему отправилась пешая группа спасателей МЧС, а также вылетел вертолёт Ми-8.

    «В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — отмечается в сообщении.

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