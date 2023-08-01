Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в районе села Кара-Кобы под Севастополем. Вспыхнувшее поле, где упал БПЛА, оперативно потушили, сообщил 1 августа с места инцидента губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили», — заявил Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Он призвал жителей Севастополя не выкладывать информацию «о каких-либо звуках, чтобы не помогать врагу».
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Напомним, беспилотник возле Кара-Кобы упал вечером 1 августа, после чего многие пользователи стали публиковать кадры рядом с местом происшествия. Развозжаев спустя некоторое время сообщил о подрыве на земле, в результате чего загорелись трава и кустарники.