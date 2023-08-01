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    Губернатор Севастополя рассказал подробности о сбитом беспилотнике

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    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в районе села Кара-Кобы под Севастополем. Вспыхнувшее поле, где упал БПЛА, оперативно потушили, сообщил 1 августа с места инцидента губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили», — заявил Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

    Он призвал жителей Севастополя не выкладывать информацию «о каких-либо звуках, чтобы не помогать врагу».

    Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    Напомним, беспилотник возле Кара-Кобы упал вечером 1 августа, после чего многие пользователи стали публиковать кадры рядом с местом происшествия. Развозжаев спустя некоторое время сообщил о подрыве на земле, в результате чего загорелись трава и кустарники.

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    Кара-КобыБеспилотникМихаил Развожаев
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