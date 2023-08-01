Бой без правил на встречной полосе. На Обводном канале водитель уронил мотоциклиста, вы не поверите как

На новый уровень дорожного хамства вышел водитель авто, который очень спешил объехать пробку на Обводном канале.
Видео аварии публикует 1 августа VK-сообщество «Мотосолидарность ДТП». Место действия — набережная Обводного возле дома № 93. Время — 1 августа, 14:15.
На снятых регистратором кадрах видно, как водитель авто — предположительно это «Фольксваген-пассат» — объезжает пробку по встречной полосе. Чтобы там оказаться, ему как минимум потребовалось пересечь двойную сплошную. При этом во встречном направлении идёт довольно плотный поток машин.
Авто нарушителя буквально упирается в едущего по правилам мотоциклиста. Столкновения сначала удаётся избежать. Но затем водитель авто принимает решение взять ещё левее по встречной и попутно роняет мотоцикл.
группа «ВКонтакте» «Мотосолидарность ДТП»
Известно, что с мотоциклистом всё в порядке. В соцсетях сейчас активно пытаются с точностью установить номер автомобиля, который устроил бой без правил на Обводном. Можно предположить, что пообщаться с его водителем захотят не только байкеры.