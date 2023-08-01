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    Бой без правил на встречной полосе. На Обводном канале водитель уронил мотоциклиста, вы не поверите как

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    На новый уровень дорожного хамства вышел водитель авто, который очень спешил объехать пробку на Обводном канале.

    Видео аварии публикует 1 августа VK-сообщество «Мотосолидарность ДТП». Место действия — набережная Обводного возле дома № 93. Время — 1 августа, 14:15.

    На снятых регистратором кадрах видно, как водитель авто — предположительно это «Фольксваген-пассат» — объезжает пробку по встречной полосе. Чтобы там оказаться, ему как минимум потребовалось пересечь двойную сплошную. При этом во встречном направлении идёт довольно плотный поток машин.

    Авто нарушителя буквально упирается в едущего по правилам мотоциклиста. Столкновения сначала удаётся избежать. Но затем водитель авто принимает решение взять ещё левее по встречной и попутно роняет мотоцикл.

    группа «ВКонтакте» «Мотосолидарность ДТП»

    Известно, что с мотоциклистом всё в порядке. В соцсетях сейчас активно пытаются с точностью установить номер автомобиля, который устроил бой без правил на Обводном. Можно предположить, что пообщаться с его водителем захотят не только байкеры.

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    Гость01 Авг 2023 в 20:15
    № 93.
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