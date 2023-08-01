Видео: зоопарк в Китае заподозрили в обмане — там живет человек в костюме медведя

В Сети завирусилось видео, которое снял один из посетителей зоопарка в Ханчжоу на юго-востоке Китая. На кадрах малайский медведь слишком неестественно стоит на задних лапах — точь-в-точь как человек. Об этом во вторник, 1 августа, пишет New York Post.

В соцсетях пользователи заподозрили, что на кадрах совсем не медведь. Из-за неестественных складок на теле и стройных лап люди выдвинули версию, что на самом деле в зоопарке живет человек в костюме медведя.



Предположение так бурно обсуждали в соцсетях, что китайский зоопарк был вынужден выступить с официальным заявлением. В учреждении отметили, что на видео малайский медведь — самый маленький медведь в мире. Также добавили, что в государственном учреждении, которым является зоопарк, такой обман невозможен. Кроме того, в последние дни в регионе стояла температура выше 40 градусов тепла — человек в костюме медведя «продержался бы не более нескольких минут, прежде чем упасть в обморок».