«Зенит» провел тренировку в Михайловском саду. Показываем, как это было

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Футбольный клуб «Зенит» в преддверии матча с московским «Динамо», который пройдет 6 августа, провел открытую тренировку у Русского музея.
Понаблюдать за занятием десятикратныхь чемпионов страны могли все желающие. А после тренировки футболисты раздали автографы. Особой популярностью у болельщиков пользовался Клаудиньо. Кроме того, нескольким счастливчикам удалось завладеть мячами с тренировки.
Перед этим для всей команды, включая административный и тренерский штаб, провели небольшую экскурсию по Русскому музею. В частности, футболистам показали залы со знаменитыми картинами «Девятый вал» Ивана Айвазовского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.