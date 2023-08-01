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    «Зенит» провел тренировку в Михайловском саду. Показываем, как это было

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Футбольный клуб «Зенит» в преддверии матча с московским «Динамо», который пройдет 6 августа, провел открытую тренировку у Русского музея.

    Понаблюдать за занятием десятикратныхь чемпионов страны могли все желающие. А после тренировки футболисты раздали автографы. Особой популярностью у болельщиков пользовался Клаудиньо. Кроме того, нескольким счастливчикам удалось завладеть мячами с тренировки.

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    Перед этим для всей команды, включая административный и тренерский штаб, провели небольшую экскурсию по Русскому музею. В частности, футболистам показали залы со знаменитыми картинами «Девятый вал» Ивана Айвазовского и «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.

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