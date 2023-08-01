«Существо очень напоминает скорпиона». Неизвестные насекомые кусают жителей Подмосковья

Порядка 20 человек обратились к врачам в Подмосковье с жалобами на укусы неизвестных насекомых, напоминающих скорпионов. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Видновской районной клинической больницы.

«Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам», — рассказали в больнице.



Пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге, но область поражения постепенно увеличилась, затем краснела и всё больше зудела.

