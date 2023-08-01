    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    755мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.59eur100.94

    «Существо очень напоминает скорпиона». Неизвестные насекомые кусают жителей Подмосковья

    1445
    14 комментариев

    Порядка 20 человек обратились к врачам в Подмосковье с жалобами на укусы неизвестных насекомых, напоминающих скорпионов. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Видновской районной клинической больницы.

    «Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам», — рассказали в больнице.

    Пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге, но область поражения постепенно увеличилась, затем краснела и всё больше зудела.

    Врачи уточнили, что к ним обратились уже около 20 человек с такими же симптомами.

    Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов призвал сразу обращаться за медицинской помощью при укусе неизвестным насекомым.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    НасекомыеПодмосковье
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость01 Авг 2023 в 18:40
    Костянка?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close