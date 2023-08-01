В 2024 году в Красносельском районе введут школу на 550 учеников с двумя бассейнами

В Красносельском районе началось строительство школы. Как сообщают в компании GloraX, здесь торжественно заложили первый куб бетона и капсулу с пожеланиями будущим потомкам. Школу планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.



На объекте работают 37 человек, началось устройство фундамента и надземные монолитные работы. По плану в августе начнут возводить стены и колонны подвала, завершат копать котлован, продолжат устройство свайного ростверка и запустят второй башенный кран.



Здание рассчитано на 550 учеников в 22 классах — 8 начальных, 10 — средних и 4 старших. Внутри корпуса расположатся спортивный и хореографический залы и два бассейна, актовый зал для мероприятий, кабинеты естественных наук, лингафонные и мультимедийные кабинеты иностранных языков, а также мастерские по металлу и дереву, кабинеты домоводства.

