«Зенит» отдал Адамова в аренду в «Оренбург»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Арсен Адамов продолжит сезон в Оренбурге. Как сообщили
Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе
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Защитник футбольного клуба «Зенит» Арсен Адамов продолжит сезон в Оренбурге. Как сообщили
Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе
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