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    «Зенит» отдал Адамова в аренду в «Оренбург»

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    Защитник футбольного клуба «Зенит» Арсен Адамов продолжит сезон в Оренбурге. Как сообщили 1 августа в пресс-службе петербургской команды, игрок перейдет в «Оренбург» на правах аренды до конца кампании-2023/24.

    Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. Всего в составе сине-бело-голубых он провел 21 матч, в которых сделал две голевые передачи.

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