Грузовик «потоптал» цветы в бетонных вазонах на перекрестке Культуры и Суздальского

Фургон вылетел в проезжей части на севере Петербурга днем 1 августа. Жертвами ДТП пали цветочные клумбы.
Авария случилась на пересечении проспекта Культуры и Суздальского проспекта, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Грузовая «ГАЗель» вылетела на островок безопасности и газон на регулируемом пешеходном переходе, снеся при этом несколько бетонных вазонов с высаженными в них цветами. На тротуаре видно рассыпанную землю и выдранные с корнями бархатцы.
По словам очевидца, пострадали в ДТП только цветы.