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    Грузовик «потоптал» цветы в бетонных вазонах на перекрестке Культуры и Суздальского

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    2 комментария
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    Фургон вылетел в проезжей части на севере Петербурга днем 1 августа. Жертвами ДТП пали цветочные клумбы.

    Авария случилась на пересечении проспекта Культуры и Суздальского проспекта, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Грузовая «ГАЗель» вылетела на островок безопасности и газон на регулируемом пешеходном переходе, снеся при этом несколько бетонных вазонов с высаженными в них цветами. На тротуаре видно рассыпанную землю и выдранные с корнями бархатцы.

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    По словам очевидца, пострадали в ДТП только цветы.

    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии 2

    Гость01 Авг 2023 в 15:33
    Надо же как.
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