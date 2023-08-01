Соратники Тесака получили от 8 до 15 лет за убийства мигрантов

Вынесен приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Соратников националиста признали виновными в убийствах по мотивам национальной ненависти и вражды, сообщает 1 августа Генпрокуратура.



Суд присяжных установил, что осенью 2003 года в деревне Батюшково под Смоленском Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин убили двух мужчин: одного они задушили, другому нанесли удары топором.

В декабре того же года Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории бывшего детского лагеря «Рассвет» в деревне Варавино убили еще двух мужчин — оба были задушены.