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    Соратники Тесака получили от 8 до 15 лет за убийства мигрантов

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    Вынесен приговор в отношении соучастников преступной группы Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Соратников националиста признали виновными в убийствах по мотивам национальной ненависти и вражды, сообщает 1 августа Генпрокуратура.

    Суд присяжных установил, что осенью 2003 года в деревне Батюшково под Смоленском Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин убили двух мужчин: одного они задушили, другому нанесли удары топором.

    В декабре того же года Токмаков, Кайль, Хотулев и Лысенков на территории бывшего детского лагеря «Рассвет» в деревне Варавино убили еще двух мужчин — оба были задушены.

    Суд на основании вердикта вынес назначил фигурантам наказание.

    Семен Токмаков получил 13 лет лишения свободы, с учетом ранее полученного срока наказание составило 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Андрей Кайль получил 15 лет, Алексей Гудилин и Павел Хрулев — 13 лет, Александр Лысенков — 8 лет, Максим Хотулев — 10 лет. Уголовное дело в отношении Максима Марцинкевича было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи со смертью обвиняемого. Тесак, по официальной версии, покончил с собой в камере челябинского СИЗО.

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