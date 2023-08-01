75% покупателей жилья в новых кварталах Ленобласти — семьи с детьми

Квартиры в новых кварталах Ленобласти преимущественно выбирают семьи с детьми. Как показал анализ аудитории ГК «А101» после старта продаж проектов компании в Лаголово и Всеволожске, почти 75% потенциальных клиентов — это люди, состоящие в браке.
Усредненный портрет покупателя квартир в проектах «А 101 Лаголово» и «А 101 Всеволожск» таков — семья с детьми, средним доходом 150 тыс рублей в месяц, супруги работают в сфере торговли, строительства, транспорта, IT и коммуникаций.
Исходя из ДДУ, заключенных в мае и июне, инициаторами покупки и фактическими собственниками квартир в 65% случаев выступают женщины. Средний возраст покупателя– 41,5 лет.
Опрос покупателей показал, что главный фактор выбора — локация, почти половина респондентов выбрала Лаголово и Всеволожск именно из-за удобного месторасположения по соседству с крупными зелеными зонами вблизи Петербурга.
По словам коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, наличие в локации экотроп, спортивных и рекреационных маршрутов, а также места отдыха для старшего поколения и детей становится значимым аттрактором для аудитории.
—Мы наблюдаем рост спроса на комплексные проекты в рекреационных зонах с озерами, лесом, экотропами и веломаршрутами, — говорит Мария Орлова. — Исследования показывают, что городская среда, способы передвижения по городу, качество воздуха составляют 50% так называемых «детерминант здоровья», тогда как лишь 11% приходится на здравоохранение. А отсутствие парков и рекреационных территорий в городском пространстве поощряет сидячий образ жизни, что чревато проблемами со здоровьем.
55% покупателей квартир в обоих проектах А101 прописаны в Петербурге. Из тех, кто выбирает Всеволожск, почти 40% покупателей прописаны там же или в окрестностях, и не собираются покидать локацию. 23% покупателей квартир в Лаголово прописаны в Ломоносовском районе Ленобласти или в Красном селе. Еще примерно 20% покупателей намерены переехать в Ленобласть из регионов — в частности, Московской, Мурманской и Архангельской областей, а также из Краснодарского края. Остальная часть покупателей живет в городе и других районах области.