75% покупателей жилья в новых кварталах Ленобласти — семьи с детьми

Квартиры в новых кварталах Ленобласти преимущественно выбирают семьи с детьми. Как показал анализ аудитории ГК «А101» после старта продаж проектов компании в Лаголово и Всеволожске, почти 75% потенциальных клиентов — это люди, состоящие в браке.



Усредненный портрет покупателя квартир в проектах «А 101 Лаголово» и «А 101 Всеволожск» таков — семья с детьми, средним доходом 150 тыс рублей в месяц, супруги работают в сфере торговли, строительства, транспорта, IT и коммуникаций.



Исходя из ДДУ, заключенных в мае и июне, инициаторами покупки и фактическими собственниками квартир в 65% случаев выступают женщины. Средний возраст покупателя– 41,5 лет.

