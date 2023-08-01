Как работал, так и заработал. «Группа ЛСР» раздала топ-менеджерам 21,5% своих акций

ПАО «Группа ЛСР» премировала своих топ-менеджеров крупным пакетом акций в рамках программы мотивации. После этого они выросли в цене на 11%.
В сообщении системы СПАРК датой изменения структуры акционерного капитала значится 22 июля, однако окончательный переход владения отмечен 30 июля.
«Топ-менеджеры «Группы ЛСР» стали владельцами акций компании в рамках реализации долгосрочной программы мотивации руководителей высшего звена», — сообщили «Фонтанке» в компании.
Общий объем акций, распределенный между менеджерами — 21,5%. Ранее это был квазиказначейский пакет — он принадлежал ООО «ЛСР», на 100% подконтрольному самому ПАО «Группа ЛСР». У ООО «ЛСР» осталось 2,77%.
Всего акции получили 10 человек. Самый крупный пакет (15%) получил глава и основной владелец корпорации Андрей Молчанов. Судя по данным СПАРК, по 1% досталось финансовому директору Дмитрию Кутузову, заместителю гендиректора Хамиту Давлеярову и Егору Молчанову — это сын владельца, первый заместитель гендиректора и член совета директоров «Группы ЛСР».
Заместитель гендиректора по строительству Леонид Сорокко получил 0,502%, заместитель гендиректора Иван Романов — 0,503%, генеральный директор «СЗ «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий — 0,5%, заместитель генерального директора по строительным материалам Василий Кострица — 0,501%, исполнительный директор Галина Волчецкая — 0,504%, первый заместитель гендиректора Игорь Левит — 0,65%.
Общая рыночная капитализация торгующейся на бирже «Группы ЛСР» (на 14:00 1 августа) составляет 81 млрд рублей. Таким образом, стоимость бонусного пакета — 17,4 млрд рублей. Из них 12,15 миллиардов получил сам Андрей Молчанов. Стоимость 1% «подарочных» акций — 800 млн рублей, половины процента, соответственно, — 400 миллионов.
По итогам 2022 года консолидированная выручка группы составила 139,7 млрд рублей, чистая прибыль — 13,4 миллиарда. За минувший год ЛСР продала 506 тысяч квадратных метров на общую сумму 93 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 712 тысяч чистой продаваемой площади. Стоимость земельного банка (920 га) оценивается в 550 млрд рублей.
Акции ЛСР не понесли потерь во время кризиса в феврале 2022 года, более того, с 1 февраля по 1 марта они даже выросли в цене примерно на 1,5%. Однако к сентябрь обрушились на четверть. После этого начался мощный рост, который к июню 2023 года удвоил котировки акций ЛСР. За минувшую неделю цена акций на Мосбирже выросла на 11%.