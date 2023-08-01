В Подмосковье на автомойке избили чемпиона Европы по баскетболу

МВД начало проверку по факту избиения в Химках мужчины 1986 года рождения, сообщили на официальном сайте управления ведомства по Московской области. По информации ТАСС, пострадавшим оказался чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин.



«Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола», — говорится в заявлении МВД.



В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к избиению. Мотивы произошедшего устанавливаются.



ТАСС со ссылкой на свои источники уточняет, что инцидент произошел в подмосковной деревне Голиково. Неизвестные напали на баскетболиста возле автомойки, после чего скрылись. В результате Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму.

