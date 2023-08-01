В Подмосковье под боком у «Леруа» полыхают 1200 «квадратов». Горит строительная база

Семьдесят пожарных борются с огнём, разгоревшимся на территории строительной базы в подмосковных Люберцах 1 августа. Судя по картам, в нескольких сотнях метров находится гипермаркет «Леруа Мерлен».
Как сообщили в прокуратуре Московской области, в Котельническом проезде загорелся ангар предприятия по производству резиновых шин. По предварительным данным, пожар случился при сварочных работах.
Обстоятельства и причины устанавливаются, прокуратура поставила проверку на контроль.
По информации МЧС России, горят три ангара. Огонь распространился на 1200 квадратных метров, к тушению привлекли семьдесят пожарных.