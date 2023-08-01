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    В Подмосковье под боком у «Леруа» полыхают 1200 «квадратов». Горит строительная база

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    Семьдесят пожарных борются с огнём, разгоревшимся на территории строительной базы в подмосковных Люберцах 1 августа. Судя по картам, в нескольких сотнях метров находится гипермаркет «Леруа Мерлен».

    Как сообщили в прокуратуре Московской области, в Котельническом проезде загорелся ангар предприятия по производству резиновых шин. По предварительным данным, пожар случился при сварочных работах.

    Фото: Прокуратура Московской области
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    Обстоятельства и причины устанавливаются, прокуратура поставила проверку на контроль.

    По информации МЧС России, горят три ангара. Огонь распространился на 1200 квадратных метров, к тушению привлекли семьдесят пожарных.

    Фото: Прокуратура Московской области

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