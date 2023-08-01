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    Российские миллиардеры разбогатели еще на 32 млрд долларов с начала года

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    23 комментария

    Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2023 года выросло на 32,341 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index 1 августа.

    Активнее всего росло состояние Вагита Алекперова, совладельца и основателя ЛУКОЙЛа — на 5,9 млрд, до 21,3 млрд долларов за 2023 год. В апреле прошлого года бизнесмен покинул совет директоров компании из-за санкций. Среди российских миллиардеров он четвертый по объему средств, а в мировом рейтинге Bloomberg — 83-й.

    Богатейшим российским предпринимателем так и остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого выросло сразу на 1,23 млрд — до 29,8 млрд долларов. В рейтинге Bloomberg он почти вошел в топ-50 и остановился на 51-м месте. Второе место среди отечественных миллиардеров-конкурентов занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на 2,73 млрд —до 27,4 млрд долларов.

    Замыкает тройку Владимир Лисин, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината, с состоянием в 24,8 млрд долларов. Он с начала года стал финансово успешнее на 4,98 млрд долларов.

    В топ-100 от Bloomberg вошли еще два российских бизнесмена: основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 19,3 млрд долларов (+626 млн долларов) и основатель холдинга USM Алишер Усманов с капиталом в 19 млрд долларов (+564 млн долларов).

    В десятке богатейших российских предпринимателей также основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (15,2 млрд долларов, +1,95 млрд с начала года), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (14,1 млрд долларов, +2,27 млрд), бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (13,2 млрд долларов, +36,9 млн) и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман (12,3 млрд долларов, +988 млн).

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    Комментарии 23

    Гость01 Авг 2023 в 13:33
    как же рад за них
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