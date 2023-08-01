Российские миллиардеры разбогатели еще на 32 млрд долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2023 года выросло на 32,341 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index 1 августа .



Активнее всего росло состояние Вагита Алекперова, совладельца и основателя ЛУКОЙЛа — на 5,9 млрд , до 21,3 млрд долларов за 2023 год . В апреле прошлого года бизнесмен покинул совет директоров компании из-за санкций. Среди российских миллиардеров он четвертый по объему средств, а в мировом рейтинге Bloomberg — 83-й.

