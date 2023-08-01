Российские миллиардеры разбогатели еще на 32 млрд долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала
Активнее всего росло состояние Вагита Алекперова, совладельца и основателя ЛУКОЙЛа — на
Богатейшим российским предпринимателем так и остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого выросло сразу на
Замыкает тройку Владимир Лисин, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината, с состоянием в
В топ-100 от Bloomberg вошли еще два российских бизнесмена: основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в
В десятке богатейших российских предпринимателей также основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (