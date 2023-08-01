Дорожники добавили лосося в реку Лугу и аистов по соседству с ремонтируемым Киевским шоссе

Автор: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Лужском районе Ленобласти дорожники выпустили мальков в реку, чтобы компенсировать возможный ущерб окружающей среде при ремонте федеральной трассы Р-23 «Псков». А семейство аистов, которое весной переселяли в Сорочкино, обзавелось потомством.

В реку Лугу дорожники выпустили 818 мальков атлантического лосося, рассказали 1 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Делали это в мае и июне, когда температура была наиболее комфортной для рыб. «У каждого из этих мальков есть все шансы набрать вес в естественной среде обитания и пополнить популяцию», — отметили в дорожном управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





А в деревне Сорочкино получила счастливое продолжение история с эвакуацией гнезда аистов, попавшего в зону дорожных работ. В апреле этого года, после обращения неравнодушных граждан, сотрудники подрядной организации АО «ВАД» и комитета по животному миру Ленобласти перенесли уже готовое гнездо со старого дерева на специально подготовленные новую опору и платформу, установленные на дачном участке неподалеку от прежнего места. Через некоторое время в гнездо заселились жильцы, а летом у них появилось потомство.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться



