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    Дорожники добавили лосося в реку Лугу и аистов по соседству с ремонтируемым Киевским шоссе

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    Автор: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    В Лужском районе Ленобласти дорожники выпустили мальков в реку, чтобы компенсировать возможный ущерб окружающей среде при ремонте федеральной трассы Р-23 «Псков». А семейство аистов, которое весной переселяли в Сорочкино, обзавелось потомством.

    В реку Лугу дорожники выпустили 818 мальков атлантического лосося, рассказали 1 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Делали это в мае и июне, когда температура была наиболее комфортной для рыб. «У каждого из этих мальков есть все шансы набрать вес в естественной среде обитания и пополнить популяцию», — отметили в дорожном управлении.

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    А в деревне Сорочкино получила счастливое продолжение история с эвакуацией гнезда аистов, попавшего в зону дорожных работ. В апреле этого года, после обращения неравнодушных граждан, сотрудники подрядной организации АО «ВАД» и комитета по животному миру Ленобласти перенесли уже готовое гнездо со старого дерева на специально подготовленные новую опору и платформу, установленные на дачном участке неподалеку от прежнего места. Через некоторое время в гнездо заселились жильцы, а летом у них появилось потомство.

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    Киевское шоссе капитально ремонтируют с 2021 года. Дорожники уже выполнили основные работы на участке с 157-го по 178-й километр трассы, на границе с Псковской областью, а в 2023 году ремонт идет на отрезке с 80-го по 111-й километр, в Гатчинском и Лужском районах. Среди других экологических мер в рамках ремонта — строительство локальных очистных, в которых вода будет проходить трехступенчатую очистку перед отведением на прилегающую территорию или в водоемы.

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    Ленинградская областьАистЛососьРемонт дорог
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