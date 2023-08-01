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    На Крестовском появился кто-то круглый и пушистый. Рассказываем, как его зовут

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    Загадочных пушистиков заметили петербуржцы на Крестовском острове. Эти зверьки неплохо плавают, едят траву и живут в частично затопленных норках.

    Видео с неизвестными грызунами с «Фонтанкой» 1 августа поделилась читательница. В траве видны два круглых пушистых зверька — они похожи на странных лесных хомяков.

    читательница «Фонтанки»

    И это недалеко от истины: как рассказал «Фонтанке» автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, горожанке повстречались водяные полевки (или крысы) из семейства хомяковых. Они немного меньше серых крыс, а еще у полевок немного короче мордочка и уши. Стоит отметить, что эти грызуны вредят сельскому хозяйству, поскольку роют норы и едят корни, а также могут переносить инфекционную болезнь — туляремию.

    Фото: читательница «Фонтанки»
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    Не всегда собратья полевок бывают такими очаровательными: в июне «Фонтанка» рассказывала о нашествии крыс на Каменноостровском проспекте.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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