На Крестовском появился кто-то круглый и пушистый. Рассказываем, как его зовут

Загадочных пушистиков заметили петербуржцы на Крестовском острове. Эти зверьки неплохо плавают, едят траву и живут в частично затопленных норках.
Видео с неизвестными грызунами с «Фонтанкой» 1 августа поделилась читательница. В траве видны два круглых пушистых зверька — они похожи на странных лесных хомяков.
читательница «Фонтанки»
И это недалеко от истины: как рассказал «Фонтанке» автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, горожанке повстречались водяные полевки (или крысы) из семейства хомяковых. Они немного меньше серых крыс, а еще у полевок немного короче мордочка и уши. Стоит отметить, что эти грызуны вредят сельскому хозяйству, поскольку роют норы и едят корни, а также могут переносить инфекционную болезнь — туляремию.
Не всегда собратья полевок бывают такими очаровательными: в июне «Фонтанка» рассказывала о нашествии крыс на Каменноостровском проспекте.