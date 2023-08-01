Школьный конфликт выплеснулся в метро: петербурженке выбили зубы на станции «Парк Победы»

Разногласия двух учащихся начальной школы внезапно переросли в родительский конфликт в петербургском метро. 41-летняя жительница города после встречи с родителями одноклассницы своей дочери написала заявление в полицию. Потерпевшей предстоит дорогостоящее лечение. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.
Инцидент произошел накануне. Как рассказала потерпевшая Дарья, на нее напали около двух часов на станции «Парк Победы», когда она спускалась с ребенком по эскалатору. Зачинщиком, по ее словам, был мужчина, который начал конфликт в присутствии своей семьи.
«Недопонимание возникло до входа в метро, когда он подбежал и, не представляясь, начал оскорблять и угрожать расправой. Затем скрылся. А на эскалаторе мы оказались одновременно и рядом, тут и выяснилось, что супруга мужчины – мама одноклассницы моей дочери. У девочек были разногласия в школе», — рассказала Дарья.
Женщина сделала замечание семье, после чего мужчина якобы начал избивать ее, нанося удары кулаками по лицу и тела. При этом супруга нападавшего, по словам, Дарьи, помогала и била ее кулаками и сумкой. После спуска избиение продолжилось. Потерпевшая вспоминает, что ее били о металлические платформенные двери, а потом она потеряла сознание. Все это происходило на глазах детей.
Врачи зафиксировали у Дарьи черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Кроме того, женщине придется вставлять зубы. Вечером 31 августа она написала заявление в полицию.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.