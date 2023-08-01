Школьный конфликт выплеснулся в метро: петербурженке выбили зубы на станции «Парк Победы»

Разногласия двух учащихся начальной школы внезапно переросли в родительский конфликт в петербургском метро. 41-летняя жительница города после встречи с родителями одноклассницы своей дочери написала заявление в полицию. Потерпевшей предстоит дорогостоящее лечение. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 августа.



Инцидент произошел накануне. Как рассказала потерпевшая Дарья, на нее напали около двух часов на станции «Парк Победы», когда она спускалась с ребенком по эскалатору. Зачинщиком, по ее словам, был мужчина, который начал конфликт в присутствии своей семьи.

