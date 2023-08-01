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    Петербуржец украл и сдал в скупку алюминиевый рекламный щит

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    Петербуржца будут судить за кражу рекламного щита. Мужчина решил заработать, сдав алюминиевую конструкцию в скупку металла. Подробности 1 августа сообщает прокуратура города.

    Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего мужчины, от рук которого пострадал рекламный щит у дома 32 по улице Композиторов. По версии следствия, петербуржец заметил, что одна из сторон алюминиевых лезвий трехсторонней призмы не содержит рекламы, и решил украсть металл.

    Три десятка пластин он снял в ночь на 9 мая, воспользовавшись стремянкой и отверткой. Погрузив украденное в арендованный «Мерседес», он отправился в скупку и сдал конструкцию за 20 тысяч рублей.

    Ущерб составил свыше 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок.

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    Гость01 Авг 2023 в 11:55
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