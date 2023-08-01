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    В Туве подростки наткнулись на свисающий провод ЛЭП, катаясь на лошади

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    4 комментария

    В Туве подростки получили электротравму, катаясь на лошади. Мальчики 13 и 17 лет наткнулись на свисающий провод ЛЭП, сообщает 1 августа пресс-служба правительства республики.

    Инцидент произошел возле села Аржаан Пий-Хемского района. Лошадь умерла на месте. Старший подросток с ожогами первой степени был доставлен в Кызыл. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. По информации СК региона, который проводит проверку, площадь ожогов составляет 50%. Второй подросток получил ожоги шести процентов тела.

    В правительстве добавили, что провода висели на расстоянии метра от земли много лет, несмотря на обращения местных жителей.

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    Комментарии 4

    Гость01 Авг 2023 в 07:27
    Жалко людей и лошадь...
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