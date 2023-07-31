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    После поджога военкомата в Петербурге задержан водитель ВАЗа

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    После тарана и поджога военкомата на улице Чайковского в Петербурге задержан мужчина 1969 года рождения.

    Как стало известно «Фонтанке», всё произошло в 19:15, мужчина передвигался на ВАЗ 2199. Его психическое состояние вызывает вопросы. Мотив не понятен. В ближайшее время начнётся осмотр его автомобиля.

    По предварительным данным, мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на автомобиле.

    Горение двери на площади 1 кв.м было оперативно ликвидировано, ущерб незначительный.

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