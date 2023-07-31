    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 21

    1 м/с, сев

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.59eur100.94

    В Петербурге оцепление у военкомата. Очевидцы говорят о поджоге и саперах

    2465
    8 комментариев

    Полиция работает у военкомата на улице Чайковского в Петербурге. Очевидцы говорят о поджоге, саперах и оцеплении. «Фонтанка» выясняет детали.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, на Чайковского, 55, мужчина якобы пытался поджечь военкомат, а потом протаранил ворота во двор на машине.

    «Фонтанка.ру»

    «Полиция все обмотала лентой и думает что в машине бомба. Никого не выпускают, мы сидим в магазине и не можем выйти. Нам говорят, что узнаете всё в новостях», — рассказала «Фонтанке» свидетельница событий 31 июля.

    «Фонтанка» запросила комментарий у полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ВоенкоматПоджог
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close