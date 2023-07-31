В Петербурге оцепление у военкомата. Очевидцы говорят о поджоге и саперах

Полиция работает у военкомата на улице Чайковского в Петербурге. Очевидцы говорят о поджоге, саперах и оцеплении. «Фонтанка» выясняет детали.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, на Чайковского, 55, мужчина якобы пытался поджечь военкомат, а потом протаранил ворота во двор на машине.
«Фонтанка.ру»
«Полиция все обмотала лентой и думает что в машине бомба. Никого не выпускают, мы сидим в магазине и не можем выйти. Нам говорят, что узнаете всё в новостях», — рассказала «Фонтанке» свидетельница событий 31 июля.
«Фонтанка» запросила комментарий у полиции.