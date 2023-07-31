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    Легковая собрала стоящие после ДТП машины на «Сортавале». Пострадали дети

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    Серьезная авария с участием трех машин произошла днем 31 июля на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась троим, в том числе детям.

    В 13:33 на автодороге А-121 «Сортавала», в районе Агалатово, столкнулись три легковых автомобиля, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское. По предварительным данным, одна из машин, следуя в сторону Петербурга, врезалась в два автомобиля, стоявшие после ДТП в крайней правой полосе, пишет 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    В результате аварии пострадали три человека, двое из них дети. Всех их передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи, добавляют спасатели.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

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