Легковая собрала стоящие после ДТП машины на «Сортавале». Пострадали дети

Серьезная авария с участием трех машин произошла днем 31 июля на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась троим, в том числе детям.
В 13:33 на автодороге А-121 «Сортавала», в районе Агалатово, столкнулись три легковых автомобиля, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское. По предварительным данным, одна из машин, следуя в сторону Петербурга, врезалась в два автомобиля, стоявшие после ДТП в крайней правой полосе, пишет 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В результате аварии пострадали три человека, двое из них дети. Всех их передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи, добавляют спасатели.