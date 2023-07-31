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    25 из 40: ChatGPT прошел тест для проверки госслужащих

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    ChatGPT плохо разбирается в юридических вопросах, но способен сократить время на набор текста и даже пройти тест для самопроверки госслужащих, допустив всего 15 ошибок в 40 вопросах, сообщили 31 июля эксперты Института развития интернета, которые на протяжении трех месяцев изучали работу искусственного интеллекта.

    В заключении экспертов отмечается высокая эффективность ChatGPT в запросах, которые не требуют глубокого фактического обоснования. В частности, чат-бот успешно справляется с подготовкой концепций регулирования, написанием текстов выступлений и составлением прогнозов.

    Например, он успешно подготовил концепцию регулирования компьютерных игр, текст выступления на тему «Искусственный интеллект в образовании» и составил прогноз развития регулирования интернета. Однако в задачах, связанных с правовыми вопросами, методическими рекомендациями и подборками судебной практики, ChatGPT оказался менее эффективным, считают авторы исследования.

    Также эксперты задали ChatGPT вопросы теста для госслужащих. В итоге система продемонстрировала хорошие результаты, совершив всего 15 ошибок из 40 вопросов. Семь ошибок относятся к вопросам по русскому языку, а восемь ошибок связаны с вопросами о российском законодательстве.

    Это говорит о том, что ответы искусственного интеллекта все равно придется перепроверять, поскольку он может предоставлять недостоверную информацию или не упомянуть в ответе важные факты.

    ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, выпущенный в ноябре 2022 года. Его разработчиком является американская компания OpenAI, которую основал Илон Маск.

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    ChatGPTГосслужащиеИнститут развития интернета
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