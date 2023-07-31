25 из 40: ChatGPT прошел тест для проверки госслужащих

ChatGPT плохо разбирается в юридических вопросах, но способен сократить время на набор текста и даже пройти тест для самопроверки госслужащих, допустив всего 15 ошибок в 40 вопросах, сообщили 31 июля эксперты Института развития интернета, которые на протяжении трех месяцев изучали работу искусственного интеллекта.



В заключении экспертов отмечается высокая эффективность ChatGPT в запросах, которые не требуют глубокого фактического обоснования. В частности, чат-бот успешно справляется с подготовкой концепций регулирования, написанием текстов выступлений и составлением прогнозов.